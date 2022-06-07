Мамаеву запретили выезд из страны

В своих соцсетях Алана опубликовала решение суда, которое запрещает Мамаеву выезжать за пределы Российской Федерации. Выезд запрещен на шесть месяцев — до 1 декабря 2022 года.

Стоит отметить, что сама Алана вместе с детьми в настоящее время находится на отдыхе на Мальдивах.

Напомним, Павел и Алана Мамаевы развелись в марте прошлого года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса. Долгое время экс-супруги не могли решить вопрос с алиментами. Сначала суд обязал футболиста ежемесячно обеспечивать дочь Алису, выплачивая треть от заработка. Однако спортсмен на это не согласился. Ранее Мамаев и Алана заключили мировое соглашение по поводу встреч с дочерью.