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42 минуты назад

Мамаеву запретили выезжать из страны из-за долгов по алиментам

Елена Прошина

Российскому полузащитнику Павлу Мамаеву запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам. Об этом сообщила его бывшая жена Алана Мамаева, пишет «Евро-футбол».

Мамаеву запретили выезд из страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своих соцсетях Алана опубликовала решение суда, которое запрещает Мамаеву выезжать за пределы Российской Федерации. Выезд запрещен на шесть месяцев — до 1 декабря 2022 года.

«А тем временем у Мамаева уже закрыт выезд за границу, за неуплату алиментов», - написала экс-супруга полузащитника.

Павел Мамаев будет выплачивать бывшей супруге шестую часть зарплаты вместо трети

Стоит отметить, что сама Алана вместе с детьми в настоящее время находится на отдыхе на Мальдивах.

Напомним, Павел и Алана Мамаевы развелись в марте прошлого года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса. Долгое время экс-супруги не могли решить вопрос с алиментами. Сначала суд обязал футболиста ежемесячно обеспечивать дочь Алису, выплачивая треть от заработка. Однако спортсмен на это не согласился. Ранее Мамаев и Алана заключили мировое соглашение по поводу встреч с дочерью.

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