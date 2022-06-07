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1 час назад

Агаларов покинет «Уфу»

Спорт день за днемиещё 1

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что нападающий уфимской команды Гамид Агаларов покинет клуб в летнее трансферное окно.

Агаларов покинет «Уфу»
Фото: ФК УфаФК Уфа

«Гамид покинет команду. Его трансферная стоимость в два раза выше рыночной. Если бы это был свой воспитанник, то цена была бы еще больше», — сказал Газизов «Sport24».

Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ-2021/22. В 29 матчах 21-летний нападающий отметился 19 забитыми мячами.

По итогам прошедшего сезона РПЛ «Уфа» вылетела в ФНЛ. Уфимская команда заняла 14-е место в турнирной таблице, а в стыковых матчах уступила «Оренбургу» по сумме двух встреч (1:2, 2:2).

В минувшем сезоне 21-летний нападающий отметился 19 забитыми мячами и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Агаларова в 6 млн евро. Его контракт с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2024 года.

По информации «РБ Спорт», Агаларов может продолжить карьеру в «Краснодаре». Отмечается, что стороны уже начали переговоры по трансферу. Сообщалось, что «Уфа» намерена выручить за продажу своего форварда порядка 5 млн евро.

Футбол,Гамид Агаларов,Шамиль Газизов,
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