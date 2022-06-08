В РФС сообщили, какие три города претендуют на проведение Суперкубка России

«В соответствии с запросом, поступившим в Российский футбольный союз от Российской Премьер-лиги, решение о месте проведения Суперкубка России будет принято бюро исполкома РФС до конца текущей недели. На то, чтобы провести матч, претендуют три города — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия, вместимость арен, опыт проведения игр аналогичного уровня и другие аспекты. Стадион «Лужники» в качестве претендента на матч за Олимп Суперкубок не рассматривается в связи с загруженностью арены другими мероприятиями», — сообщили в службе коммуникаций РФС.