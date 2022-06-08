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1 час назад

В РФС сообщили, какие три города претендуют на проведение Суперкубка России

Чемпионат.comиещё 8

Стало известно, какие города претендуют на проведение Суперкубка России.

В РФС сообщили, какие три города претендуют на проведение Суперкубка России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В соответствии с запросом, поступившим в Российский футбольный союз от Российской Премьер-лиги, решение о месте проведения Суперкубка России будет принято бюро исполкома РФС до конца текущей недели. На то, чтобы провести матч, претендуют три города — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия, вместимость арен, опыт проведения игр аналогичного уровня и другие аспекты. Стадион «Лужники» в качестве претендента на матч за Олимп Суперкубок не рассматривается в связи с загруженностью арены другими мероприятиями», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, «Спартак» сыграет в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой предложил выбрать стадион для проведения матча за Суперкубок России путём жеребьёвки.

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