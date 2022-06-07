Сборная Италии обыграла Венгрию в матче Лиги наций

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Италии принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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На 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Италии Николо Барелла. На 45-й минуте хавбек Лоренцо Пеллегрино упрочил преимущество хозяев в счёте. На 61-й минуте защитник сборной Италии Джанлука Манчини отправил мяч в собственные ворота и сократил отставание венгров.