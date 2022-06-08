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55 минут назад

Канделаки пригрозила Хачатурянцу снижением стоимости контракта «Матч ТВ» с РПЛ в случае создания Кубка лиги

Sports.ruиещё 1

В случае создания Кубка РПЛ контракт «Матч ТВ» на показ игр чемпионата могут пересмотреть.

Канделаки пригрозила главе РПЛ
Фото: Sports.ruSports.ru

Об сообщается в письме Тины Канделаки, занимающей посты заместителя генерального директора «Газпром-Медиа» и управляющего директора ООО «НСТ», структурой которого является «Матч ТВ», адресованном главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу. Это письмо оказалось в распоряжении РБК.

В письме Канделаки допускает, что создание нового турнира с участием клубов РПЛ может повлечь за собой снижение ценности, связанной с медиаправами на РПЛ, которые приобрел НСТ осенью 2021 года.

«В связи с этим доводим до вашего сведения, что любое значимое изменение системы проведения российских футбольных турниров, подразумевающее «размытие» эксклюзивности РПЛ и уменьшающее ценность указанных медиаправ на РПЛ, приобретенных ООО «НСТ», может быть рассмотрено как условия для пересмотра положений указанного договора касательно стоимости медиаправ», – говорится в тексте письма.

Источник «РБК Спорт» в «Газпром-Медиа» уточнил, что в случае появления Кубка лиги компания собирается пересмотреть в меньшую сторону условия соглашения. Источник в руководстве РПЛ также подтвердил эту информацию.

«Матч ТВ» получил право на трансляцию игр РПЛ с лета 2022 года. Вещатель предложил платить по 6,6 млрд рублей в первые два года действия соглашения и по 7,7 млрд рублей – в следующие два. Это самый крупный спортивный контракт с вещателем в истории российского спорта.

Напомним, что сейчас в российском футболе обсуждается создание Кубка лиги. Некоторые клубы РПЛ видят в нем аналог еврокубков, от которых российские команды отстранены. Турнир может пройти в следующем формате: группы по четыре команды, затем – плей-офф по две игры и финал.

Проект обсуждался на исполкоме РФС в конце мая, но окончательной поддержки не получил. Организация вопрос отложила и установила на 15 июля дедлайн для доработки, просчета финансовой модели Кубка лиги и заключения контрактов с основными спонсорами.

Футбол,Тина Канделаки,РФС,Газпром-медиа,
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