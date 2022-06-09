Карпин прокомментировал информацию о своем назначении в "Спартак"

В спортивных СМИ пишут об отставке Паоло Ваноли буквально в ближайшие часы
Главный тренер "Ростова" и сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на слухи о свом возвращении в московский "Спартак".
"Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года. Это очередная дезинформация. По крайней мере я в первый раз об этом слышу", - приводит слова Карпина Sport24.ru.
Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что наставник красно-белых Паоло Ваноли покинет свой пост в ближайшее время, а основным кандидатом на его место является Карпин.
По итогам сезона в РПЛ "Спартак" занял десятое место в турнирной таблице, однако смог выиграть Кубок России.