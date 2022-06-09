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51 минуту назад

Карпин прокомментировал информацию о своем назначении в "Спартак"

Советский спортиещё 1

В спортивных СМИ пишут об отставке Паоло Ваноли буквально в ближайшие часы

Карпин прокомментировал информацию о своем назначении в "Спартак"
Фото: ТАССТАСС

Главный тренер "Ростова" и сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на слухи о свом возвращении в московский "Спартак".

"Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года. Это очередная дезинформация. По крайней мере я в первый раз об этом слышу", - приводит слова Карпина Sport24.ru.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что наставник красно-белых Паоло Ваноли покинет свой пост в ближайшее время, а основным кандидатом на его место является Карпин.

По итогам сезона в РПЛ "Спартак" занял десятое место в турнирной таблице, однако смог выиграть Кубок России.

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