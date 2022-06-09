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1 час назад

РФС выдал лицензию 79 российским клубам для участия в первенстве ФНЛ-2

Газета.Ruиещё 2

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона и апелляционный комитет выдали лицензии 79 российским командам на сезон-2022/23, сообщает официальный сайт организации.

РФС выдал лицензию 79 российским клубам для участия в первенстве ФНЛ-2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список вошли 11 клубов, которые также имеют лицензию РФС II: "Ротор", КАМАЗ, "Металлург", "Текстильщик", "СКА Ростов-на-Дону", "Амкар-Пермь", "Сокол", "Ленинградец", "Футбол-Хоккей", "Новосибирск", "Чайка". А также 43 клуба, участвовавшие в Футбольной национальной лиге - 2 (ФНЛ-2) в прошедшем сезоне и 15 вторых и молодежных команд, в том числе и "Локомотив-Казанка".

Ранее отмечалось, что "Локомотив" принял решение закрыть проект "Казанка". Также лицензию получили 10 новых клубов: "Балашиха", "Космос", "Динамо-Вологда", "Сахалинец", "Спартак" (Кострома), "Электрон", "Зоркий-Красногорск", "Ядро", "СШОР N 1". Ранее стала известна информация о формате проведения ФНЛ в следующем сезоне.

Напомним, что 2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в cезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В организации сочли ее неприемлемой.

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