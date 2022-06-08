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1 час назад

Гендиректор «Зенита» раскрыл детали нового контракта Семака

Советский спортиещё 4

Текущий договор специалиста истекает летом 2023 года.

Гендиректор «Зенита» раскрыл детали нового контракта Семака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Есть полная ясность в вопросе подписания нового трехлетнего контракта. Клуб максимально близок к его подписанию с Сергеем Семаком. Контракт, предполагается, будет подписан в первые дни тренировочного сбора», – цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. В минувшем сезоне РПЛ он помог команде выиграть четвертое чемпионство кряду.

Футбол,Сергей Семак,Александр Медведев,Зенит,
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