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2 часа назад

Стало известно положение Кокорина в «Фиорентине»

Lenta.ruиещё 4

«Фиорентина» не обсуждала вопрос расторжения контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно положение Кокорина в «Фиорентине»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание передает слова источника в самом клубе. Он опроверг информацию СМИ о переговорах «фиалок» и 31-летнего Кокорина относительно досрочного расторжения контракта.

Ранее 6 июня сообщалось, что «Фиорентина» захотела расторгнуть соглашение с российским футболистом. В материале Viola News отмечалось, что переговорный процесс осложняется тем, что у Кокорина высокая зарплата.

В минувшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах «фиалок» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Форвард присоединился к клубу в январе 2021-го, подписав контракт до 30 июня 2024 года.

Футбол,Александр Кокорин,
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