Сборная Польши потерпела крупнейшее поражение за последние 12 лет

Сборная Польши в матче второго тура Лиги наций (Лига А) потерпела крупнейшее поражение за последние 12 лет. Польская команда со счетом 1:6 проиграла сборной Бельгии.

Фото: Yves Herman/Reuters Yves Herman/Reuters

В последний раз такое крупное поражение польские футболисты терпели в товарищеском матче против испанской команды, который состоялся в июне 2010 года. Тогда поединок завершился со счетом 0:6.

Ранее сообщалось, что встреча, которая состоялась в Брюсселе на стадионе "Руа Бодуэн", завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев поединка. Счет в матче открыла Польша, на 28-й минуте отличился Роберт Левандовски. На 42-й минуте Аксель Витсель сравнял счет, а на 59-й Кевин де Брейне вывел свою команду вперед. Также в матче отличились Леандро Троссард, оформивший в поединке дубль, Леандер Дендонкер и Лои Опенда.