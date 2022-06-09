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1 час назад

Сборная Польши потерпела крупнейшее поражение за последние 12 лет

Газета.Ruиещё 1

Сборная Польши в матче второго тура Лиги наций (Лига А) потерпела крупнейшее поражение за последние 12 лет. Польская команда со счетом 1:6 проиграла сборной Бельгии.

Сборная Польши потерпела крупнейшее поражение за последние 12 лет
Фото: Yves Herman/ReutersYves Herman/Reuters

В последний раз такое крупное поражение польские футболисты терпели в товарищеском матче против испанской команды, который состоялся в июне 2010 года. Тогда поединок завершился со счетом 0:6.

Ранее сообщалось, что встреча, которая состоялась в Брюсселе на стадионе "Руа Бодуэн", завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев поединка. Счет в матче открыла Польша, на 28-й минуте отличился Роберт Левандовски. На 42-й минуте Аксель Витсель сравнял счет, а на 59-й Кевин де Брейне вывел свою команду вперед. Также в матче отличились Леандро Троссард, оформивший в поединке дубль, Леандер Дендонкер и Лои Опенда.

В четвертой группе Лиги А турнирную таблицу возглавляют Нидерланды, одержавшие две победы в двух матчах. Бельгия и Польша набрали по три очка и идут на втором и третьем месте соответственно, а замыкает таблицу Уэльс с нулем баллов.

Футбол,Леандер Дендонкер,Леандро Троссард,Роберт Левандовски,
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