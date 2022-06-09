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37 минут назад

Депутат Госдумы призвал принять крымские клубы в РФС

Евро-футбол.Руиещё 1

Депутат Госдумы РФ Борис Пайкин высказался по поводу возможного вхождения крымских команд в состав РФС.

Депутат Госдумы призвал принять крымские клубы в РФС
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Пайкин сказал ТАСС, что подобное решение в нынешних условиях кажется единственно верным, так что руководителям РФС необходимо возобновить работу по вхождению крымских клубов в состав РПЛ. Политик отметил, что нужно переходить от обороны в наступление и начинать переговоры с УЕФА по этому непростому вопросу.

Напомним, что недавно боссы УЕФА приняли решение отстранить российские команды от участия в еврокубках из-за ситуации на Украине.

Футбол,Борис Пайкин,РФС,УЕФА,Госдума,
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