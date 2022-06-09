Депутат Госдумы призвал принять крымские клубы в РФС

Пайкин сказал ТАСС, что подобное решение в нынешних условиях кажется единственно верным, так что руководителям РФС необходимо возобновить работу по вхождению крымских клубов в состав РПЛ. Политик отметил, что нужно переходить от обороны в наступление и начинать переговоры с УЕФА по этому непростому вопросу.