Первый клуб РПЛ начал подготовку к сезону

«Краснодар» вышел из отпуска: Сулейманов присоединился к команде, Крыховяк и другие легионеры должны вернуться.

Фото: ФК "Краснодар" ФК "Краснодар"

«Краснодар» стал первой командой РПЛ, вышедшей из отпуска и приступившей к подготовке к новому сезону. Как сообщает официальный сайт «быков», футболисты прошли медобследование и начали тренироваться на базе клуба «Четук». Этот этап подготовки южан продлится до 19 июня.

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Отдых у игроков «Краснодара» получился на удивление коротким. Менее трех недель назад, 21 мая, команда Александра Сторожука сыграла последний матч чемпионата с ЦСКА, и вот уже работает на сборе. Кажется, «быки» с таким подходом и ожидаемыми изменениями в составе могут превратиться в главную сенсацию сезона-2022/2023.

Трансферы «Краснодара», кто вернется из аренд?

Первая трансферная новость – возвращение из аренды Магомеда-Шапи Сулейманова. Один из самых талантливых воспитанников академии «Краснодара» не стал оставаться в турецком «Гиресунспоре», за который провел 32 матча и набрал 3+3 по системе «гол плюс пас». К сожалению, Шапи после тяжело перенесенного коронавируса потерял ту легкость, которая была в его игре, но так или иначе это усилениe для команды, оставшейся весной без целой группы лидеров.

Кроме того, «Краснодар» выкупил после аренды трех нигерийцев, выступавших за фарм-клуб в ФНЛ – вингера Олакунле Олусегуна, полузащитника Ифеани Ндуку и нападающего Джонатана Окоронкво. Первый из них неплохо проявил себя и в элите во второй части сезона. Но понятно, что это не те иностранцы, которые будут делать разницу в матчах РПЛ. Летом должны вернуться прерывавшие контракт с краснодарцами Кайо, Кристиан Рамирес, Гжегож Крыховяк и Джон Кордоба.

Возможно, все они останутся в России, даже если ФИФА снова разрешит легионерам приостанавливать договоры с клубами РПЛ. Тот же Крыховяк, по слухам, исходит из того, что ему в 32 года нигде не получить столь же высокую зарплату, как в «Краснодаре», поэтому готов сделать непростой выбор – очевидно, в Польше критики-политики сотрут его имидж в порошок.

«Я не знаю, чем все это закончится. Но на данный момент я должен вернуться в Россию и начать подготовку там. Здесь много вопросов, так что я действительно сейчас не знаю, как все сложится. Я разговариваю со своим агентом и знаю, что звонят другие клубы. Но для начала нужно договориться с двумя сторонами: со мной и «Краснодаром», – сказал на днях Крыховяк в интервью Sport.pl.

Из аренд должны были вернуться также три полузащитника – Даниил Уткин, запомнившийся несколькими крутыми голами со штрафных в «Ахмате», Тонни де Вильена (играл за «Эспаньол») и Юнес Намли («Спарта» Роттердам). А вот отданные в аренды центральный защитник Хуниор Алонсо и вингер Вандерсон будут выступать соответственно за «Атлетико Минейро» и «Интернасьонал» до конца 2022-го. Впрочем, Вильена с Намли вряд ли останутся в России, они заявляли о своем желании играть в Европе.

Сейчас уходят из «Краснодара» игроки, в которых команда уже не особенно нуждается – «старички» Евгений Городов, Александр Мартынович, Юрий Газинский. Воспитанник петербургского футбола, нападающий Владимир Ильин тоже запомнился скорее громкими высказываниями о своей готовности заменить легионеров, нежели результативными действиями: он возвращается в «Ахмат». Ходят слухи об интересе клуба Сергея Галицкого к лучшему бомбардиру чемпионата, форварду «Уфы» и молодежной сборной России Гамиду Агаларову – это будет топ-трансфер для РПЛ.

Каким будет бюджет «Краснодара»

Бюджет клуба на сезон 2022/23, как сообщает «Спорт-Экспресс», составит от 4,5 до 5 млрд рублей. В завершившемся сезоне он составлял 5,5 млрд рублей. Судя по всему, финансовое положение «Краснодара» достаточно стабильное. Пусть и появлялись слухи о потере Сергеем Галицким большей части состояния. Директор по развитию РФС Максим Митрофанов подтвердил, что с южным клубом нет проблем:

«У «Краснодара» все отлично с финансированием. Они решили все свои проблемы, которые были в моменте времени, и у РФС нет оснований думать, что клуб может сняться. «Краснодар» – один из немногих клубов, к которому практически нет вопросов», – сообщил Митрофанов пару дней назад на встрече с журналистами.

Действительно, Галицкий не спешить продавать свои самые дорогие активы – голкипера Матвея Сафонова и полузащитника Эдуарда Сперцяна. При этом есть информация, что на игрока сборной Армении претендует «Ницца». Сперцян показал себя и в Лиге наций, забив красивый победный гол в ворота сборной Ирландии (1:0).

Представьте, какой будет команда Сторожука с Крыховяком в средней линии и с атакующим квартетом Уткин – Сулейманов – Сперцян – Агаларов (либо Кордоба)! Неизвестный до 2022 года тренер Сторожук здорово поработал с потерявшим всех легионеров основы «Краснодаром»: в 12 матчах одержал шесть побед при трех ничьих и трех поражениях. Невероятно, что «быки» с ослабленным составом финишировали в топ-4. Естественно, Галицкий оставил Сторожука. В следующем сезоне ситуация для тренера окажется более благоприятной.