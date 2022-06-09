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57 минут назад

В «Краснодаре» заявили, что ищут нового технического спонсора. Контракт с Puma закончился

Чемпионат.comиещё 2

Менеджер «Краснодара» Арам Фундукян рассказал, что клуб находится в поиске нового технического спонсора в связи с окончанием срока действия контракта с компанией Puma.

ФК «Краснодар» ищет замену Puma
Фото: ФК "Краснодар"ФК "Краснодар"

«Контракт с техническим спонсором не расторгался. Контракт с Puma закончился в этом сезоне, поэтому не было необходимости расторгать соглашение. Сейчас мы в поиске нового партнёра, можно сказать, в свободном полёте. Да, были эскизы от Puma, но с нового сезона контракт прекратил своё действие», — передаёт слова Фундукяна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Краснодар» в 30 матчах набрал 50 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

Футбол,Валентина Сивкович,Арам Фундукян,Зенит,
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