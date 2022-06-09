ФК «Краснодар» ищет замену Puma

«Контракт с техническим спонсором не расторгался. Контракт с Puma закончился в этом сезоне, поэтому не было необходимости расторгать соглашение. Сейчас мы в поиске нового партнёра, можно сказать, в свободном полёте. Да, были эскизы от Puma, но с нового сезона контракт прекратил своё действие», — передаёт слова Фундукяна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.