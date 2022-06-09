Раскрыта шокирующая статистика беспорядков на финале ЛЧ во Франции

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38 минут назад

Лишь 1 из каждых 4 билетов, предъявленных на финале ЛЧ, был подлинным. 60% фанатов, собравшихся у «Стад де Франс», были без билетов

Sports.ru

У большинства болельщиков на финале Лиги чемпионов были поддельные билеты.

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Фото: Sports.ruSports.ru

По данным RMC Sport, в ходе расследования были допрошены представители консорциума двух застройщиков, управляющих стадионом «Стад де Франс», на котором играли «Реал» и «Ливерпуль» (1:0).

Согласно показаниям представителей компании, на финале Лиги чемпионов болельщики предъявили различные типы поддельных билетов: с использованием скриншота QR-кода билета на экране смартфона, копии билетов на листах формата A4, фотографии на телефонах и поддельные бланки билетов.

Кроме того, представители консорциума заявили, что у 60% болельщиков, находившихся рядом со стадионом, не было билетов. В ходе проверки на входе служба безопасности стадиона установила, что лишь один из четырех предъявленных билетов был настоящим.

«Реал» и «Ливерпуль» атакуют УЕФА – а там, похоже, знали проблемы Парижа, но игнорировали ради «ПСЖ». Скандал на финале ЛЧ не отпускает

Футбол,Реал,УЕФА,
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