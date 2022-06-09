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1 час назад

«Зенит» проведет товарищеский матч с европейским клубом

Lenta.ruиещё 6

Санкт-петербургский «Зенит» проведет товарищеский матч с белградской «Црвеной Звездой». Об этом сообщается в Telegram-канале российского клуба.

«Зенит» проведет товарищеский матч с европейским клубом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча чемпионов России с европейской командой пройдет 3 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Игра начнется в 20:00 по петербургскому времени. Этот матч станет заключительной контрольной встречей для сине-бело-голубых перед стартом нового сезона.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в восьмой раз завоевал золото чемпионата России. Команда Сергея Семака добилась досрочной победы в первенстве.

«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии. Команда потерпела всего одно поражение в 37 матчах первенства. Белградцы девять раз в истории выигрывали чемпионат страны.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
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