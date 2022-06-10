Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

"Спартак" искал замену тренеру Ваноли с апреля

Газета.Ru

Московский «Спартак» с апреля находился в поимках замены главному тренеру клуба Паоло Ваноли. Об этом журналист Евгений Дзичковский сообщил «Матч ТВ».

"Спартак" искал замену тренеру Ваноли с апреля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По моей информации, сменщика итальянцу искали с начала апреля. Просьбу какого именно клубного лица выполнял один футбольный агент, не знаю, но выполнял. Под этим углом можно допустить, что Ваноли попросили уйти, сославшись на нефутбольные события», — сказал Дзичковский.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял десятую строчку в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны. Этот трофей стал для красно-белых четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Ростова» и национальной команды Валерий Карпин может сменить Паоло Ваноли на посту наставника «Спартака».

Футбол,Паоло Ваноли,Евгений Дзичковский,Александр Мостовой,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители