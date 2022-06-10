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1 час назад

Бывший тренер «Спартака» возглавил вылетевший из РПЛ клуб

Lenta.ruиещё 8

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Кононов возглавил «Арсенал». Об этом сообщается в Telegram-канале тульской команды.

Бывший тренер «Спартака» возглавил вылетевший из РПЛ клуб
Фото: ТАССТАСС

«Олег Георгиевич, приветствуем вас в нашем клубе, желаем успешной работы и побед с "Арсеналом"!» — говорится в заявлении.

Длительность контракта и его финансовые условия не раскрываются. «Арсенал» в минувшем сезоне вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ), заняв последнее, 16-е место. Кононов вернулся в тульский клуб спустя 3,5 года. Он покинул команду в ноябре 2018-го, после чего возглавил «Спартак».

В московском клубе Кононов проработал чуть меньше года. Специалист сам подал в отставку после поражения от «Оренбурга» осенью 2019 года. В РПЛ Кононов также работал с «Краснодаром» и «Ахматом». Кроме того, в послужном списке тренера клубы из Латвии, Украины, Молдавии и Белоруссии.

Футбол,Олег Кононов,Спартак,
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