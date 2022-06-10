Бывший тренер «Спартака» возглавил вылетевший из РПЛ клуб

Длительность контракта и его финансовые условия не раскрываются. «Арсенал» в минувшем сезоне вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ), заняв последнее, 16-е место. Кононов вернулся в тульский клуб спустя 3,5 года. Он покинул команду в ноябре 2018-го, после чего возглавил «Спартак» .

В московском клубе Кононов проработал чуть меньше года. Специалист сам подал в отставку после поражения от «Оренбурга» осенью 2019 года. В РПЛ Кононов также работал с «Краснодаром» и «Ахматом». Кроме того, в послужном списке тренера клубы из Латвии, Украины, Молдавии и Белоруссии.