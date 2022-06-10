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1 час назад

«Спартак» намекнул в соцсетях на бойкот Суперкубка

Чемпионат.com

Пресс-служба «Спартака» в социальных сетях намекнула на бойкот командой Суперкубка, который пройдёт в Санкт-Петербурге 9 июля.

«Спартак» намекнул в соцсетях на бойкот Суперкубка
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«В РФС нам говорили, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришёл. Мы искали там по парку, никого не было.

Купили много конфет, хотели призы раздать, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришел», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале московского клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.

Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Футбол,РФС,Зенит,Спартак,
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