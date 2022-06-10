"Спартак" может бойкотировать матч за Суперкубок в Петербурге

"В РФС нам сказали, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришел. Мы искали там по парку, но никого не было. Купили много конфет, хотели раздать призы, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришел", - написано под фотографией девочки из видеоролика, которая жаловалась подписчикам, что никто не пришел на фан-встречу с ней.