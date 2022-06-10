"Спартак" может бойкотировать матч за Суперкубок в Петербурге

Московский "Спартак" может бойкотировать матч против петербургского "Зенита" за Суперкубок России, поскольку игра пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". На это красно-белые намекнули публикацией в своем Telegram-канале.
"В РФС нам сказали, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришел. Мы искали там по парку, но никого не было. Купили много конфет, хотели раздать призы, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришел", - написано под фотографией девочки из видеоролика, которая жаловалась подписчикам, что никто не пришел на фан-встречу с ней.
Встреча между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 9 июля на "Газпром Арене". Петербуржцы примут участие в противостоянии за Суперкубок как победители Российской премьер-лиги (РПЛ), москвичи – как обладатели Кубка России. Дата и место проведения матча были утверждены бюро исполкома РФС 10 июня. Отметим, что, помимо Санкт-Петербурга, на организацию встречи претендовали Нижний Новгород и Казань.
Ранее стало известно, что концерт российской группы "Руки Вверх" перенесен с 9 на 16 июля из-за проведения в эту дату матча за Суперкубок России.