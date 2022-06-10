Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+27° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

"Спартак" может бойкотировать матч за Суперкубок с "Зенитом" в Санкт-Петербурге

Газета.Ruиещё 3

Московский "Спартак" может бойкотировать матч против петербургского "Зенита" за Суперкубок России, поскольку игра пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". На это красно-белые намекнули публикацией в своем Telegram-канале.

"Спартак" может бойкотировать матч за Суперкубок в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

РФС нам сказали, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришел. Мы искали там по парку, но никого не было. Купили много конфет, хотели раздать призы, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришел", - написано под фотографией девочки из видеоролика, которая жаловалась подписчикам, что никто не пришел на фан-встречу с ней.

Встреча между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 9 июля на "Газпром Арене". Петербуржцы примут участие в противостоянии за Суперкубок как победители Российской премьер-лиги (РПЛ), москвичи – как обладатели Кубка России. Дата и место проведения матча были утверждены бюро исполкома РФС 10 июня. Отметим, что, помимо Санкт-Петербурга, на организацию встречи претендовали Нижний Новгород и Казань.

Ранее стало известно, что концерт российской группы "Руки Вверх" перенесен с 9 на 16 июля из-за проведения в эту дату матча за Суперкубок России.

Футбол,РФС,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители