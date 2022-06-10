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40 минут назад

Суперкубок не будет отменён в случае бойкота «Спартака». РФС рассмотрит другого участника

Чемпионат.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что матч за Суперкубок России не будет отменён в случае бойкота «Спартака». «Зенит» может получить другого соперника.

Президент РФС ответил на возможный бойкот суперкубка "Спартаком"
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Если регламент предполагает санкции, они будут применены. Если нет, то санкций никаких не будет. Если такое случится, матч не будет отменён, будем рассматривать другого участника. Если Бойкот — всегда плохо, это не лучший инструмент для каких-то решений. Мы стараемся действовать согласно регламенту. Оснований для бойкота мы не видим. В данном случае нет никакого нарушения регламента. Что сейчас обсуждать? Мы не видим оснований для бойкота. Все принципы выполнены и соблюдены», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Футбол,Валентина Сивкович,Александр Дюков,РФС,Зенит,Спартак,
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