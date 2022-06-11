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1 час назад

Экс-игрок "Спартака" Робсон заявил, что красно-белые напоминают ему "Реал"

Газета.Ruиещё 1

Экс-игрок московского "Спартака" Луис Робсон поделился мнением о победе красно-белых в финале Кубка России против столичного "Динамо" (2:1), передает "Спорт-Экспресс".

Экс-игрок "Спартака" Робсон заявил, что красно-белые напоминают ему "Реал"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спартаку" было очень важно завоевать титул. У меня есть замечательный пример команды — "Реал Мадрид". Они не были лучшими в прошедшей Лиге чемпионов, но все равно завоевали титул", - сказал Робсон.

Спартаковцы завоевали Кубок России, обыграв в финале турнира столичное "Динамо" со счетом 2:1. Этот Кубок стал для "Спартака" четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет.

Также красно-белые заняли первое место в группе Лиги Европы, но так и не сыграли в плей-офф из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В Российской премьер-лиге (РПЛ) "Спартак" занял десятое место.

Ранее владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о выступлении красно-белых в минувшем сезоне РПЛ.

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