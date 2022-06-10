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44 минуты назад

Названы подробности старта нового чемпионата Украины

Soccer News

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас рассказал, каким образом планируется проведение нового чемпионата Украины.

Названы подробности старта нового чемпионата Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла" - домашние еврокубковые матчи собираются играть в Польше. Следовательно, логично, что командам, отстаивающим честь страны на европейской арене, не стоит усложнять жизнь километражами и границами. Напротив – создать надлежащие условия. Например, предоставить им право в той же Польше принимать и соперников во внутреннем чемпионате. Но это только на время еврокубковых выступлений. Все понятно и гуманно, не правда ли?" - написал Бурбас в своем телеграм-канале.

Также журналист отменил, что есть и другой вариант календаря.

"Первый круг "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла" будут условно играть между собой в Польше. А потом после завершения своих еврокубков вернутся в Украину и завершат чемпионат дома", - добавил Бурбас.

Футбол,Динамо,
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