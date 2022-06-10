Названы подробности старта нового чемпионата Украины

"Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла" - домашние еврокубковые матчи собираются играть в Польше. Следовательно, логично, что командам, отстаивающим честь страны на европейской арене, не стоит усложнять жизнь километражами и границами. Напротив – создать надлежащие условия. Например, предоставить им право в той же Польше принимать и соперников во внутреннем чемпионате. Но это только на время еврокубковых выступлений. Все понятно и гуманно, не правда ли?" - написал Бурбас в своем телеграм-канале.