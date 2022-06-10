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38 минут назад

Гол Мбаппе спас сборную Франции от поражения в матче Лиги наций с командой Австрии

Матч ТВ

Сборная Франции на выезде смогла уйти от поражения в матче группового этапа Лиги наций против команды Австрии.

Гол Мбаппе спас сборную Франции от поражения в матче Лиги наций
Фото: © Christian Hofer / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru© Christian Hofer / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Игра группы 1 Лиги А завершилась со счетом 1:1. В составе австрийцев в первом тайме счет открыл нападающий «Бристоля» Андреас Вайман. Большую часть второй половины встречи атаковала Франция, но только после выхода на поле Килиана Мбаппе команда смогла сравнять счет. С передачи Кристофера Нкунку 23-летний форвард «ПСЖ» сравнял счет и не дал французам проиграть.

В параллельном матче сборная Хорватии на выезде победила команду Дании — 1:0. Единственный гол в матче записал на свой счет Марио Пашалич.

После трех сыгранных матчей французы с двумя очками занимают последнее, четвертое, место в группе. Лидируют датчане, на счету которых 6 очков. Австрия и Хорватия имеют в активе по 4 очка.

Лига наций УЕФА. Лига A. Тур 03

Австрия — Франция — 1:1 (1:0) Голы: Вайманн, 37. — Мбаппе, 83. Дания — Хорватия — 0:1 (0:0) Гол: Пашалич, 70.

Футбол,Андреас Вайман,Марио Пашалич,
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