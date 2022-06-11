Болгарские футболисты попали в ДТП накануне матча c Грузией

Футболисты сборной Болгарии по футболу попали в ДТП накануне матча Лиги наций против национальной команды Грузии, передает пресс-служба Болгарского футбольного союза.

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«Водитель одного из автобусов, перевозивших команду, потерял контроль над управлением. Это привело к тяжелой аварии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия был госпитализирован Тодор Неделев. Сейчас он проходит обширное обследование.

Болгария должна сыграть с Грузией 11 июня. Стартовый свисток запланирован на 19.00 по московскому времени. В матче первого круга Грузия победила со счетом 5:2.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать сборную Германии за выступление в форме женской национальной команды в матче второго тура Лиги наций против Англии.