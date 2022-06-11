Сборная Болгарии по футболу попала в ДТП в Тбилиси перед матчем Лиги наций. Об этом сообщается на сайте Болгарского футбольного союза.

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Водитель одного из автобусов, которые направлялись в отель, не справился с управлением, что привело к серьезной аварии.

«После инцидента [футболист] Тодор Неделев был доставлен в местную больницу, где продолжается его обследование», — говорится в заявлении.

Остальные игроки и персонал команды не пострадали.

Сборная Болгарии прибыла в Тбилиси на матч Лиги наций. 12 июня команда сыграет против сборной Грузии.