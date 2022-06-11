Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Керимов: € 2 млн для Дзюбы? «Фенербахче» в долгах, но на футболистов есть деньги

Чемпионат.com

Комментатор Эльвин Керимов, являющийся экспертом по турецкому футболу, поделился мнением о возможных попытках «Фенербахче» приобрести бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

Керимов прокомментировал попытку «Фенербахче» приобрести Дзюбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Команда находится в долгах. Это нормально для турецких топ-клубов – иметь задолженность в 250 миллионов евро. Владелец «Фенербахче» – Али Коч из богатой семьи Кочей. В Турции существует свой внутренний финансовый fair play, по которому клубы отчитываются каждые полгода. Поскольку «Фенербахче» этой весной играл в еврокубках и продолжит выступать в них в следующем сезоне, у клуба есть возможность тратить деньги на футболистов. Плюс ходят слухи, что «Фенер» может платить и в конверте, если не вписывается в финансовый fair play. Али Коч готов тратить свои деньги на команду», — сказал Эльвин Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Футбол,Эльвин Керимов,Григорий Телингатер,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители