Керимов прокомментировал попытку «Фенербахче» приобрести Дзюбу

«Команда находится в долгах. Это нормально для турецких топ-клубов – иметь задолженность в 250 миллионов евро. Владелец «Фенербахче» – Али Коч из богатой семьи Кочей. В Турции существует свой внутренний финансовый fair play, по которому клубы отчитываются каждые полгода. Поскольку «Фенербахче» этой весной играл в еврокубках и продолжит выступать в них в следующем сезоне, у клуба есть возможность тратить деньги на футболистов. Плюс ходят слухи, что «Фенер» может платить и в конверте, если не вписывается в финансовый fair play. Али Коч готов тратить свои деньги на команду», — сказал Эльвин Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.