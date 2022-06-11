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50 минут назад

Бирхофф: обращение с гомосексуалами в Катаре неприемлемо. Как ФИФА выбирает страну для ЧМ?

Чемпионат.com

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф выступил с критикой проведения чемпионата мира в Катара из-за закона, предусматривающего уголовную ответственность за гомосексуальность.

Бирхофф раскритиковал ФИФА за выбор нелояльной к ЛГБТ страны для ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обращение с гомосексуалами в Катаре абсолютно неприемлемое. Закон, криминализирующий гомосексуальность, никак не соответствует нашим убеждениям. Какие критерии на самом деле использует ФИФА, когда выбирает страну-хозяйку чемпионата мира? Возможно, проведение турнира — это мощный способ добиться существенных изменений. Но я считаю, что изменения должны происходить до получения страной права провести мундиаль, а не после, иначе у нас больше нет рычагов давления. Мы должны продолжать говорить о таких темах за пределами спортивной сферы, чтобы повысить осведомлённость», — приводит слова Бирхоффа L'Equipe со ссылкой на Funke.

Футбол,Оливер Бирхофф,
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