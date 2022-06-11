Бирхофф раскритиковал ФИФА за выбор нелояльной к ЛГБТ страны для ЧМ

«Обращение с гомосексуалами в Катаре абсолютно неприемлемое. Закон, криминализирующий гомосексуальность, никак не соответствует нашим убеждениям. Какие критерии на самом деле использует ФИФА, когда выбирает страну-хозяйку чемпионата мира? Возможно, проведение турнира — это мощный способ добиться существенных изменений. Но я считаю, что изменения должны происходить до получения страной права провести мундиаль, а не после, иначе у нас больше нет рычагов давления. Мы должны продолжать говорить о таких темах за пределами спортивной сферы, чтобы повысить осведомлённость», — приводит слова Бирхоффа L'Equipe со ссылкой на Funke.