Футболиста Бундеслиги обвинили в изнасиловании на Ибице

Полиция муниципалитета Сан-Хосе, расположенного на острове Ибица, арестовала двух 25-летних немцев по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки. Одним из задержанных оказался футболист Бундеслиги. Об этом пишет «Чемпионат».

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Отмечается, что инцидент произошел в среду, 8 июня, на частной вилле, расположенной рядом с ночным клубом Cova Santa. Пострадавшая обратилась в больницу Can Misses, где ей оказали помощь.

После этого она написала заявление в полицию. Правоохранителям «по горячим следам» удалось найти и задержать преступников. Суд распорядился поместить мужчин в тюрьму. В освобождении под залог им было отказано, уточняет РБК.