Экс-футболист Кечинов назвал спорным трансфер Рыбуса в "Спартак"

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился мыслями о переходе польского защитника Мацея Рыбуса в московский клуб. Его слова передает "Чемпионат".
"Трансфер спорный, потому что если бы Мацей был в порядке, то "Локомотив" продлил бы с ним контракт, а он просто ушел свободным агентом. Возраст, конечно, играет ключевую роль", — сказал Кечинов.
Напомним, за "Локомотив" 32-летний хавбек выступал с 2017 года. Он провел в составе команды 136 матчей, забив три гола и отдав 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за французский "Лион", грозненский "Терек" и польскую "Легию". С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.
Ранее экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о переходе Мацея Рыбуса в московскую команду.