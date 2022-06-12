«Ливерпуль» приблизился к самому дорогому трансферу в своей истории

Английский «Ливерпуль» приблизился к трансферу уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса из лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает Goal.

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Если «Ливерпуль» достигнет договоренности с португальской стороной, трансфер станет самым дорогим в истории мерсисайдцев. Сделка оценивается в 100 миллионов евро.

На данный момент рекордным трансфером для «Ливерпуля» является переход нидерландского защитника Виргила Ван Дейка из «Саутгемптона» в 2018-м. Тогда «красные» заплатили за игрока 84 миллиона евро.