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1 час назад

«Ливерпуль» приблизился к самому дорогому трансферу в своей истории

Lenta.ruиещё 6

Английский «Ливерпуль» приблизился к трансферу уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса из лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает Goal.

«Ливерпуль» приблизился к самому дорогому трансферу в своей истории
Фото: ReutersReuters

Если «Ливерпуль» достигнет договоренности с португальской стороной, трансфер станет самым дорогим в истории мерсисайдцев. Сделка оценивается в 100 миллионов евро.

На данный момент рекордным трансфером для «Ливерпуля» является переход нидерландского защитника Виргила Ван Дейка из «Саутгемптона» в 2018-м. Тогда «красные» заплатили за игрока 84 миллиона евро.

По оценке Transfermarkt стоимость Нуньеса — 55 миллионов евро. В минувшем розыгрыше чемпионата Португалии уругваец забил 26 голов в 28 матчах.

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