Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+25° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Суд в США отклонил иск против футболиста "МЮ" Роналду по делу об изнасиловании

Газета.Ru

Суд в США отклонил иск против футболиста английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого американка Кэтрин Майорга обвиняла в изнасилован. Об этом информирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Суд в США отклонил иск против футболиста "МЮ" Роналду по делу об изнасиловании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судья штата Невада Дженнифер Дорси вынесла вердикт, что гражданский иск, поданный в отношении Роналду, отклонен, поскольку он в его основе лежат распространенные в СМИ заведомо украденные материалы.

По информации источника, в своем заключении судья охарактеризовала "как недобросовестное поведение" использование стороной обвинения украденных материалов для подачи иска.

В сентябре 2018 года Майорга подала иск против португальца, в котором сказано, что американка была изнасилована Роналду в июне 2009 года в гостинице в Лас-Вегасе. В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил семь мячей в Лиге чемпионов.

Контракт Роналду с английским клубом рассчитан еще на один сезон. Ранее сообщалось, что Роналду оформил дубль в матче со Швейцарией, который состоялся в рамках второго тура Лиги наций.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители