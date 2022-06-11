Суд в США отклонил иск против футболиста "МЮ" Роналду по делу об изнасиловании

Суд в США отклонил иск против футболиста английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого американка Кэтрин Майорга обвиняла в изнасилован. Об этом информирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Судья штата Невада Дженнифер Дорси вынесла вердикт, что гражданский иск, поданный в отношении Роналду, отклонен, поскольку он в его основе лежат распространенные в СМИ заведомо украденные материалы.

По информации источника, в своем заключении судья охарактеризовала "как недобросовестное поведение" использование стороной обвинения украденных материалов для подачи иска.

В сентябре 2018 года Майорга подала иск против португальца, в котором сказано, что американка была изнасилована Роналду в июне 2009 года в гостинице в Лас-Вегасе. В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил семь мячей в Лиге чемпионов.