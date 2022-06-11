Шансы Дзюбы уехать в Турцию оценили

Футбольный агент Малик Арутюнов поделился мнением о шансах нападающего Артема Дзюбы продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Фото: ТАСС ТАСС

«В «Фенербахче» другие приоритеты в плане нападающих. Дзюбу не захотели подписывать в 2017 году, а сейчас тем более не станут. В этом клубе никто не будет ему платить такие деньги.

В «Галатасарае» вообще еще нет тренера. Только завтра выборы будут проходить. «Бешикташу» Артем тоже не нужен. Они скорее подпишут какого-нибудь игрока из Англии. Даю 99%, что Дзюба не окажется в Турции», – приводит слова Арутюнова Sport24.ru.

Арутюнов заявил, что форвард в принципе не соответствует планке этих клубов, а его цена не соответствует качеству. Агент выразил мнение, что весь интерес к Дзюбе со стороны турецких клубов является пиар-кампанией.

На этой неделе появилась информация, что нападающий начал переговоры с одним из топ-клубов турецкого чемпионата, а от клубов РПЛ он не получил предложений, которые его бы устраивали.