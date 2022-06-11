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42 минуты назад

Футбольный агент оценил в 1 процент шансы Дзюбы уехать в Турцию

Спорт день за днем

Футбольный агент Малик Арутюнов поделился мнением о шансах нападающего Артема Дзюбы продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Шансы Дзюбы уехать в Турцию оценили
Фото: ТАССТАСС

«В «Фенербахче» другие приоритеты в плане нападающих. Дзюбу не захотели подписывать в 2017 году, а сейчас тем более не станут. В этом клубе никто не будет ему платить такие деньги.

В «Галатасарае» вообще еще нет тренера. Только завтра выборы будут проходить. «Бешикташу» Артем тоже не нужен. Они скорее подпишут какого-нибудь игрока из Англии. Даю 99%, что Дзюба не окажется в Турции», – приводит слова Арутюнова Sport24.ru.

Арутюнов заявил, что форвард в принципе не соответствует планке этих клубов, а его цена не соответствует качеству. Агент выразил мнение, что весь интерес к Дзюбе со стороны турецких клубов является пиар-кампанией.

На этой неделе появилась информация, что нападающий начал переговоры с одним из топ-клубов турецкого чемпионата, а от клубов РПЛ он не получил предложений, которые его бы устраивали.

«Зенит» официально объявил, что не будет продлевать контракт с Дзюбой, из-за чего футболист станет в это межсезонье свободным агентом. За команду из Санкт-Петербурга нападающий выступал с 2015 года и за этот период стал с командой четырехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Суперкубка и двукратным обладателем Кубка страны.

Футбол,Зенит,
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