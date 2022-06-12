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1 час назад

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Левандовски

Газета.Ru

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Daily Star.

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Левандовски
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника, футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за польского форварда. Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски может перейти в лондонский "Челси". Также к Левандовски проявляет интерес каталонская "Барселона".

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость польского футболиста составляет € 45 млн. Напомним, что в прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.

В Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" вылетела в четвертьфинале от испанского "Вильярреала" (1:2 по сумме двух матчей).

Футбол,Роберт Левандовски,Манчестер Юнайтед,
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