"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Левандовски

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Daily Star.

По данным источника, футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за польского форварда. Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски может перейти в лондонский "Челси". Также к Левандовски проявляет интерес каталонская "Барселона".

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость польского футболиста составляет € 45 млн. Напомним, что в прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.