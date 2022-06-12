Азмуна обязали отдавать четверть дохода на содержание дочери

«Со своей стороны, надеемся, что отец будет исполнять свои обязательства о выплате алиментов. Дочь растет, ей уже исполнился один год, и та сумма, которая сейчас выплачивается Алие, не покрывает всех необходимых расходов на ребенка», — приводит слова адвоката девушки «Петербургский дневник».