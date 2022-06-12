Азмуна обязали отдавать четверть дохода на содержание дочери

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования бывшей девушки экс-форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
Теперь нападающий немецкого «Байера» обязан отдавать на содержание дочери девушки четверть дохода.
«Со своей стороны, надеемся, что отец будет исполнять свои обязательства о выплате алиментов. Дочь растет, ей уже исполнился один год, и та сумма, которая сейчас выплачивается Алие, не покрывает всех необходимых расходов на ребенка», — приводит слова адвоката девушки «Петербургский дневник».
Напомним, осенью 2021 года молодая девушка из Казани по имени Алия заявила, что Азмун отказывается платить алименты за ребенка, которого она родила в мае 2021 года. Отмечается, что иранец отказался признавать отцовство, но ежемесячно перечислял девушке 12 тыс. руб.
Азмун пополнил ряды «Зенита» зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга он три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал «Зенит» фаворитом матча за Суперкубок со столичным «Спартаком».