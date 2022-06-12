Промесу вынесли приговор по делу о нападении с ножом

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу вынесли приговор по делу о нападении на своего двоюродного брата с ножом, сообщает Het Parool.

Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ» БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

По информации источника, суд обязал форварда выплатить пострадавшему денежную компенсацию, сумма которой не оглашается. Также Промес будет обязан оплатить судебные издержки. Отмечается, что адвокат футболиста подал апелляцию на решение суда.

Напомним, инцидент с участием Промеса произошёл в конце июля 2020 года во время семейной вечеринки. Во время вечеринки двоюродный брат Промеса был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию, после чего началось расследование, приведшее к аресту форварда сборной Нидерландов.