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1 час назад

Квинси Промесу вынесли приговор по делу о нападении с ножом на своего брата

Чемпионат.comиещё 3

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу вынесли приговор по делу о нападении на своего двоюродного брата с ножом, сообщает Het Parool.

Промесу вынесли приговор по делу о нападении с ножом
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

По информации источника, суд обязал форварда выплатить пострадавшему денежную компенсацию, сумма которой не оглашается. Также Промес будет обязан оплатить судебные издержки. Отмечается, что адвокат футболиста подал апелляцию на решение суда.

Напомним, инцидент с участием Промеса произошёл в конце июля 2020 года во время семейной вечеринки. Во время вечеринки двоюродный брат Промеса был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию, после чего началось расследование, приведшее к аресту форварда сборной Нидерландов.

В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Промес сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Футбол,Квинси Промес,
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