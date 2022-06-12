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1 час назад

Испания обыграла Чехию в матче четвёртого тура Лиги наций

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Сегодня, 12 июня, на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге (Испания) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Испании принимала соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Чехии. Хозяева одержали победу — 2:0.

Испания обыграла Чехию в Лиге наций
Фото: ReutersReuters

Счёт был открыт в первом тайме. На 24-й минуте отличился полузащитник Карлос Солер. На 75-й минуте нападающий сборной Испании Пабло Сарабия удвоил преимущество своей команды.

Соперниками сборных Испании и Чехии по Лиге А, группе 2 являются национальные команды Португалии и Швейцарии, которые также сегодня сыграли свой матч.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала национальная команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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