Испания обыграла Чехию в Лиге наций

Сегодня, 12 июня, на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге (Испания) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Испании принимала соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Чехии. Хозяева одержали победу — 2:0.

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Счёт был открыт в первом тайме. На 24-й минуте отличился полузащитник Карлос Солер. На 75-й минуте нападающий сборной Испании Пабло Сарабия удвоил преимущество своей команды.

Соперниками сборных Испании и Чехии по Лиге А, группе 2 являются национальные команды Португалии и Швейцарии, которые также сегодня сыграли свой матч.