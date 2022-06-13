Появились подробности ухода Ваноли из «Спартака»

«Паоло покинул «Спартак» исключительно по личным причинам. Никакие официальные органы не давили на него. Он решился на отъезд после разговора со своей семьёй, и всё», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.