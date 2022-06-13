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33 минуты назад

Агент Ваноли рассказал, как тренер принимал решение покинуть «Спартак»

Чемпионат.comиещё 7

Андреа Д'Амико, агент итальянского специалиста Паоло Ваноли, рассказал о причинах ухода тренера из московского «Спартака».

Появились подробности ухода Ваноли из «Спартака»
Фото: ТАССТАСС

«Паоло покинул «Спартак» исключительно по личным причинам. Никакие официальные органы не давили на него. Он решился на отъезд после разговора со своей семьёй, и всё», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, об уходе тренера московский клуб объявил в четверг, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022. Новым главным тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль.

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