«Не могу нормально дышать». Экс-президенты ФИФА и УЕФА могут оказаться за решеткой

Расследование шло с 2015 года, и обвинения уже предъявлены. Подробности ФИФА-гейта — истории, перевернувшей мировой футбол.

Фото: MARTIN ROSE/GETTY IMAGES MARTIN ROSE/GETTY IMAGES

В Швейцарии начался судебный процесс по делу бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-президента УЕФА Мишеля Платини, которые обвиняются в коррупции и незаконном присвоении средств. Впереди у них несколько недель напряжённых заседаний, которые наконец должны поставить точку в истории ФИФА-гейта. Истории, которая тянется уже много лет.

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Всё началось ещё в 2011-м: американский чиновник ФИФА Чак Блейзер инициировал расследование, а потом сам стал его фигурантом. И всех сдал

Летом 2011 года чиновник ФИФА Чак Блейзер утверждал, что его давний коллега, глава КОНКАКАФ Джек Уорнер, был замешан в заговоре. Якобы он передал $ 1 млн наличными 25 карибским чиновникам, чтобы те проголосовали за Мохамеда бин Хаммама из Катара на выборах президента ФИФА. Блейзер инициировал расследование после того, как по крайней мере четверо делегатов, по-видимому, отказались от взятки и сообщили ему об инциденте. Изучением обстоятельств дела занимался бывший федеральный прокурор США Джон Коллинз.

Уорнер в итоге подал в отставку, и ФИФА признала его невиновным, а бин Хаммама пожизненно отстранили от футбольной деятельности. Уорнера заменил вице-президент КОНКАКАФ Лайл Остин, который сразу же после вступления в должность попытался уволить Блейзера за то, что тот «грубо оскорбил и опорочил» карибские ассоциации, заявив, что «каждая ассоциация находится под следствием за взяточничество».

В жалобе говорилось, что на встрече, состоявшейся после отставки Уорнера, Блейзер дискриминировал некоторых членов КОНКАКАФ своими пренебрежительными и оскорбительными словами по поводу их расы. Американца допросил комитет по этике ФИФА, после чего заблокировал решение Остина об отставке. Остин в ответ попробовал обжаловать его в суде, за что был отстранён сам: согласно уставу ФИФА, члены организации не могут обращаться в суд за разрешением споров.

Как Блейзер сам стал фигурантом дела?

Примерно в это же время собственное расследование выпустил журналист Эндрю Дженнингс: он сообщил, ссылаясь на полученные документы, что за последние 15 лет Блейзер получил три платежа, которые осели на офшорных счетах на Каймановых островах и Багамах. При этом подписывал документы на выплаты Уорнер – тот самый, которого чиновник обвинил. ФБР занялось расследованием счетов Блейзера, и спустя два года было установлено, что он использовал счета КОНКАКАФ для «финансирования своего личного образа жизни», включая покупку роскошных квартир на Южном пляже Майами и в Башне Трампа. Кроме того, с 1998 года он получил комиссионные в размере $ 20 млн без какого-либо соглашения, из которых $ 17 млн выплачивались через офшорную маркетинговую компанию. Уорнеру тоже досталось: ФБР установило, что Центр передового опыта был построен на земле, принадлежащей его компаниям, но проспонсирован за счёт средств КОНКАКАФ.

Судебное заседание состоялось в закрытом формате – его стенограмма была опубликована только спустя два года, в 2015-м. Блейзер признался в сговоре с другими членами Исполнительного комитета ФИФА с целью получения взяток при выборе страны-хозяйки ЧМ-1998 и ЧМ-2010. Годом ранее стало известно, что чиновник сотрудничал с ФБР и был их информатором с 2011 года: федералы использовали против него тот факт, что он не платил налоги со своих многомиллионных доходов в течение многих лет.

Блейзер ходил на встречи с подслушивающим устройством на Олимпиаде-2012 в Лондоне, по просьбе ФБР назначал встречи с российскими, венгерскими, австралийскими и американскими чиновниками, чтобы также передавать записи разговоров. Блейзер составлял списки лиц, кто мог бы вызвать у федералов интерес, – в него вошло по меньшей мере 44 человека, среди которых был и Блаттер. Блейзер сдал многих и даже успел стать свидетелем арестов бывших коллег и президента ФИФА Блаттера. В июле 2015-го его пожизненно отстранили от футбольной деятельности, но более серьёзного наказания он так и не получил: вынесение приговора затянулось – американец умер от рака толстой кишки.

В 2015 году десятки чиновников ФИФА были задержаны. Они все признали свою вину

Утром 27 мая в Цюрихе по запросу США были задержаны семь чиновников ФИФА: Эдуардо Ли, Хулио Роша, Костас Таккас, Эухенио Фигероро, Рафаэль Эскивель и Хосе Мария Мартин, а также Джеффри Уэбб.

«Задержанные использовали своё доверительное положение, чтобы вымогать взятки в обмен на коммерческие права, и они делали это снова и снова, год за годом, турнир за турниром, — заявила бывший генеральный прокурор США Лоретта Линч на пресс-конференции. – В обвинительном заключении говорится о безудержной, системной и глубоко укоренившейся коррупции как за границей, так и здесь, в Соединённых Штатах. Это касается как минимум двух поколений футбольных чиновников, которые, как утверждается, злоупотребляли своим положением, чтобы получить миллионы долларов в виде взяток и откатов».

Всего 14 подозреваемым (задержали только половину) было предъявлено 47 обвинений, в том числе во взяточничестве, рэкете, мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег. Общая сумма была объявлена в $ 150 млн, из которых только $ 110 млн пришлось на Копа Америка. CША требовали экстрадиции задержанных в Америку, так как, по версии следствия, все преступления обговаривались на территории страны, а платежи совершались через американские банки. Законодательство США позволяет преследовать в судебном порядке любое нарушение закона, если преступное поведение каким-либо образом затрагивает страну.

А что с Блаттером?

ФИФА выступила с заявлением, что Блаттер непричастен к обвинениям в коррупции и что он останется на должности президента.

«Мы продолжим работать с властями и внутри ФИФА, чтобы искоренить любые неправомерные действия, восстановить доверие и гарантировать, что футбол во всём мире свободен от правонарушений», – заявил сам Блаттер.

Высказался и президент России Владимир Путин: он опасался, что главной целью США было отнять у страны ЧМ-2018.

«Можно предположить, что кто-то из них чего-то нарушил, я не знаю. Но уже точно к этому США не имеют никакого отношения. Они, эти чиновники, не являются гражданами США, – говорил Путин. – В пятницу должны были состояться выборы президента ФИФА, и господин Блаттер имеет все шансы быть переизбранным. И мы знаем про то давление, которое было на него оказано с целью запретить проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России».

Опасения президента были не напрасны: одним из пунктов обвинения чиновников ФИФА значился подкуп голосов при выборе стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Блаттера в итоге переизбрали. Он получил поздравительную телеграмму от Путина, что в контексте всех событий (тогда, в 2015-м, в отношении России также вводились санкции) сильно взбесило Европарламент. Брюссель заявил, что настало время для глобальных перемен в мировом футболе:

«Коррупции нет места в мире спорта. У ФИФА было достаточно времени и возможностей для реформирования. Миллионы фанатов по всему миру потеряли терпение и заслуживают лучшего».

Параллельно с США дело было возбуждено и в Швейцарии: в том числе там расследовали выбор России и Катара в качестве мест проведения ЧМ.

УЕФА во главе с Платини планировали собрать экстренную встречу, чтобы решить, какие меры предпринять после переизбрания Блаттера. Но она так и не состоялась: 3 июня 2015 года Блаттер покинул пост президента ФИФА. Потушить разгорающийся пожар скандалов, впрочем, не удалось: спустя пару дней президент ирландской федерации футбола Джек Делани заявил, что ФИФА заплатила организации за молчание. Ирландия не попала на ЧМ-2010 из-за гола, которому предшествовала игра рукой Тьерри Анри.

«Мы приняли деньги – это была плата за то, чтобы мы не начали судебный процесс. ФИФА знала, что для этого есть причины», — сказал Делани.

В то же время Уорнер (тот самый, из истории с Блейзером) грозился показать чеки и документы, в которых будут фигурировать Блаттер и другие высокопоставленные чиновники. Он также утверждал, что ФИФА вмешалась в президентские выборы в Тринидаде и Тобаго, а Блаттер лично подкупал страны Карибского бассейна миллионами долларов. При этом сам Уорнер фигурировал в списке обвиняемых, а Интерпол выписал ордер на его арест. Швейцарский прокурор Михаэль Лаубер тем временем высказал подозрение, что Блаттер уступил права на показ чемпионата мира по футболу и заключил контракт, противоречащий интересам ФИФА. Соглашение было подписано в 2005 году и включало права на ЧМ-2010 за $ 250 тыс. и ЧМ-2014 за $ 350 тыс. Права приобрела КОНКАКАФ, после чего они были переданы компании, принадлежавшей её тогдашнему президенту Уорнеру. Тот, в свою очередь, их перепродал и положил себе в карман $ 20 млн.

А как пострадал Платини?

Задело и Платини: расследование установило, что он в 2011-м получил от Блаттера € 1,8 млн за работу в ФИФА в 1998-2002 годах. При этом официальных документов, подтверждающих, что его контракт подразумевал выплаты в таком размере, не было – следствие пришло к выводу, что это был несанкционированный перевод. Блаттер и Платини настаивали, что договорённость была устной, но ФИФА такой аргумент не устроил – обоих сначала временно отстранили от футбольной деятельности, а позже дисквалифицировали на восемь лет.

Чистка в руководстве ФИФА продолжилась: все обвиняемые в коррупции один за другим признавали вину, из-за чего теряли свои посты. В декабре министерство юстиции США возбудило дело против ещё 16 чиновников мировой организации – их также обвиняли в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег. Часть обвиняемых получили реальные сроки. Парагваец Хуан Анхель Напут, бывший президент КОНМЕБОЛ, в 2018 году был приговорён к девяти годам тюремного заключения за получение взяток в размере $ 3,3 млн. Ему хотели дать 20 лет, но судья сжалилась – у Напута были проблемы с психическим здоровьем. Срок получил и бывший президент Бразильской футбольной конфедерации Хосе Мария Марина – ему дали четыре года. Главу испанской федерации Анхеля Марию Вильяра также признали виновным, но он вышел из тюрьмы, заплатив залог в € 300 тыс. Большинство же согласились на конфискацию средств с их банковских счетов. Суммы разнились – от сотен тысяч до миллионов евро.

Последний этап расследования – суд над Блаттером и Платини. В Швейцарии пытаются доказать, что € 1,8 млн были перечислены незаконно Платёж заинтересовал следователей из-за огромной разницы во времени: Платини получил деньги за свои консультационные услуги спустя девять лет, прямо перед новыми выборами президента ФИФА, на которые он как раз собирался идти.

«В 1998-2002 годах я получил только часть от оговорённой зарплаты, – объяснял он. – Тогда ФИФА проинформировала меня о том, что не сможет выплатить всю сумму. Но я никогда не сомневался, что остаток в итоге будет выплачен».

Все эти годы (с 2015-го!) шло расследование: следствие пыталось найти доказательства, что официально транш оформлен не был – тем более что Платини и Блаттер так и не предоставили подтверждений, что выплата консультанту вообще полагалась. Следователи убеждены, что Платини получил деньги за отказ от выборов.

Блаттера планировали допросить на первом слушании, но он быстро покинул здание суда, сославшись на проблемы со здоровьем.

«Мне нехорошо, – заявил 86-летний старик собравшимся журналистам шёпотом. – У меня проблемы, которые периодически дают о себе знать. Я не могу нормально дышать. В данный момент я не чувствую себя способным отвечать на вопросы».

Платини был более расположен к общению: улыбался солнцу и журналистам, в очередной раз заявив, что невиновен.

«Я убеждён, что справедливость восторжествует в отношении меня после стольких лет диких обвинений и клеветы, — сказал Платини перед первым слушанием. – Мы докажем в суде, что я действовал предельно честно, что оставшаяся часть выплаты от ФИФА причитается мне и совершенно законна».

Но в начале слушаний адвокат ФИФА Катрин Холь-Чирази заявила суду: «Очевидно, что ФИФА нанесли ущерб. Было украдено два миллиона франков. Платёж Блаттера Платини так и не был одобрен ФИФА».