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1 час назад

Российский волейболист Спиридонов назвал польскую нацию "мразями"

Газета.Ruиещё 2

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, раскритиковавшего защитника Мацея Рыбуса за переход в "Спартак". Слова Спиридонова передает "Матч ТВ".

"Вся польская нация — это мрази"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вся польская нация — это мрази. Даже не хочу обращать на них внимания. У меня в соцсетях более пяти тысяч поляков заблокировано. Вот это и есть настоящие нацисты. Не думаю, что у Рыбуса возникнут проблемы в связи с переходом в "Спартак", — сказал Спиридонов.

Напомним, Рыбус ранее на протяжении пяти лет выступал за "Локомотив". Он провел в составе команды 136 матчей, забив три гола и отдав 12 результативных передач. До этого польский защитник играл за французский "Лион", грозненский "Терек" и польскую "Легию". С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.

Польша раскритиковала оставшегося в России футболиста

Стоит отметить, что в 2018 году Рыбус сыграл свадьбу с российской девушкой Ланой Байматовой. Пара воспитывает двух сыновей — Роберта и Адриана.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Марчина Пшидача.

Футбол,Волейбол,Дмитрий Губерниев,Алексей Спиридонов,Спартак,
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