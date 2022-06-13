"Вся польская нация — это мрази. Даже не хочу обращать на них внимания. У меня в соцсетях более пяти тысяч поляков заблокировано. Вот это и есть настоящие нацисты. Не думаю, что у Рыбуса возникнут проблемы в связи с переходом в "Спартак", — сказал Спиридонов.