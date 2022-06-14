Определились все участники ЧМ-2022

Стали известны все участники чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Напомним, в рамках этого турнира выступят 32 команды. Их поделят на 8 групп, а именно:
Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Англия, Иран, США, Уэльс.
Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Добавим, что сборная России пропустит ЧМ-2022 по решению ФИФА. Команду Валерия Карпина отстранили на стадии стыковых матчей, а причиной тому послужила непростая геополитическая ситуация.