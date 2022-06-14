Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+27° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

Определились все участники ЧМ-2022

Советский спортиещё 6

Стали известны все участники чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Определились все участники ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, в рамках этого турнира выступят 32 команды. Их поделят на 8 групп, а именно:

Группа A

Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B

Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C

Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D

Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа Е

Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F

Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G

Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H

Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Добавим, что сборная России пропустит ЧМ-2022 по решению ФИФА. Команду Валерия Карпина отстранили на стадии стыковых матчей, а причиной тому послужила непростая геополитическая ситуация.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители