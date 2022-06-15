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1 час назад

«Спартак» вновь намекнул на бойкот матча Суперкубка России с «Зенитом»

Чемпионат.comиещё 8

Пресс-служба «Спартака» в социальных сетях намекнула на бойкот командой Суперкубка, который пройдёт в Санкт-Петербурге 9 июля. Она представила видеоролик, на котором миньоны голубого цвета играют в футбол без соперников.

«Спартак» вновь намекнул на бойкот матча за Суперкубок
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф© РИА Новости / Александр Вильф

«Спартак» уже намекал на бойкот командой Суперкубка, в котором команда должна встретиться с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Такая ситуация вызвана решением РФС провести встречу на «Газпром Арене». Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров. Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Футбол,РФС,Зенит,Спартак,
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