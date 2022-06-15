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40 минут назад

«Зенит» объявил о подписании Бакаева

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«Зенит» объявил о подписании экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт футболиста подписан по схеме «3+1».

«Зенит» объявил о подписании Бакаева
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Напомним, «Спартак» решил не продлевать контракт с 25-летним хавбеком, поэтому Бакаев покинул команду на правах свободного агента.

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал в составе «Спартака» победителем Суперкубка России, в 2018-м взял бронзу РПЛ, а в 2021 году — серебряные медали чемпионата. В 2022-м полузащитник выиграл Кубок России.

В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью результативными пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.

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