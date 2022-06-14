«Спартак» и Суперкубок: клуб запутался во лжи?

В «Спартаке» продолжают хайповать на теме «Зенита» и Суперкубка России. Сегодня, 14 июня, пресс-служба московского клуба опубликовала интригующий пост: «Бойкотируйте все свои дела! У нас важное заявление! 11:00 мск». Разумеется, в этот момент все подумали о том, что красно-белые сообщат об отказе играть с чемпионами России в Санкт-Петербурге. Но, замахнувшись на рубль, обладатели Кубка страны пробили на копейку. Оказалось, что в самой популярной команде столицы всего лишь сменился обладатель «десятки»: Квинси Промес вернет себе этот номер после ухода Зелимхана Бакаева.

Фото: ФК "Спартак" ФК "Спартак"

Говорить одно, а делать другое – это вообще уже стало «фишкой» руководства «Спартака». История с выбором хозяина Суперкубка России только подтверждает тенденцию. Кажется, в московском клубе уже запутались во лжи, комментируя тему противостояния с «Зенитом».

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Журналист Василий Конов еще 10 июня написал, что «Спартак» изначально не подавал заявку на проведение Суперкубка России, а «Зенит» подавал. Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, комментируя эту тему для «СЭ», так объяснил позицию клуба:

«Почему не предложили свой стадион? Считаю, что это изначально неправильно. Зачем нам предлагать свой стадион и идти по пути «Зенита»?

После этой фразы складывается ощущение, что руководители «Спартака» держат болельщиков за дураков. Вспомните заявление Заремы Салиховой перед финалом Кубка России с «Динамо». Тогда жена владельца клуба Леонида Федуна как раз предлагала для проведения матча свой стадион:

«Правильным и справедливым было бы провести финал на стадионе «Открытие Банк Арена», отдав дань уважения нашему клубу в его 100-летний юбилей».

Судя по всему, руководство «Спартака» не предложило принять матч за Суперкубок в Москве только по одной причине: клуб работает над расширением вместимости стадиона и не успевает решить вопрос даже к старту чемпионата. Вот слова того же Мележикова:

«Мы произвели расчет – для вместимости до 40 тысяч нам необходимо провести определенную работу. В частности, по некоторому оборудованию. Общая стоимость затрат — около 200 миллионов рублей. Предварительную консультацию с акционерами мы провели. Думаю, в ближайшее время приступим к устранению недостатков. Будем закупать оборудование. К началу сезона это точно не будет готово. Это невозможно технически. Нужно провести конкурсы, соблюсти все тендерные условия. Нужно время... Мы просили первый или два тура сыграть в гостях».

Противоречия можно обнаружить и в других заявлением руководства «Спартака». Салихова критиковала РФС за обсуждение варианта с двумя матчами в Суперкубке России:

«Сам факт, что место и время проведения Суперкубка не были определены заранее – до финала Кубка России – уже говорит обо всем. Хотя сейчас принято затягивать оооочень надолго – будь то принятие нового лимита на легионеров или решение о количестве команд в лиге. Зато есть время и регламенты новые выдумать – например, с чего-то вдруг проводить не одну игру, а две».

Мележиков же признался, что именно «Спартак» хотел провести два матча с «Зенитом», поскольку это финансово выгодно для клуба:

«Мы были согласны на двухматчевое противостояние. Один матч в Санкт-Петербурге, один в Москве. РФС это не принял».

Гендиректор красно-белых удивляется:

«Почитайте регламент. Почему мы все меняем по ходу? Он каждый год уточняется. Но основные спортивные принципы должны быть незыблемы».

Но кто, если не сам Мележиков, хочет поменять на ходу регламент и сыграть два матча за Суперкубок, тогда как этот турнир всегда состоял из одной игры?

Удивляет и еще одна фраза гендиректора «Спартака»:

«Не было бы никаких поводов для спекуляций по решению в пользу проведения матча в Питере, если бы все было объявлено заранее».

Тут вообще двойные стандарты. Решение о финале Кубка России в «Лужниках» тоже было утверждено не заранее, а только перед полуфиналами, когда стало понятно, что две московские команды остаются в борьбе за трофей. «Спартак» теоретически мог встретиться в финале с «Аланией», а «Динамо» – с «Енисеем». То есть получить преимущество своего поля, как и «Зенит» в Суперкубке. Но истерии никто не поднимал.

Почему высказывание «все финалы Кубка России должны проходить в «Лужниках» считается нормальным и никем не критикуется? Ведь в таком случае «Спартак» в решающей игре всегда будет дома, а «Зенит» – в гостях. Если, конечно, мы исходим из того, что преимущество своего поля – это перевес в количестве болельщиков, отсутствие необходимости ломать тренировочный график из-за дня в дороге и тратить деньги на перелеты-проживание, а не только привычка к полю. «Спартак» и Суперкубок с «Зенитом» предлагал играть в «Лужниках», пока не выяснилось, что стадион просто занят под другое мероприятие.