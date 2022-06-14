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23 минуты назад

Футболист ЦСКА Чалов выразил желание остаться в "Базеле"

ТАССиещё 9

Нападающий российского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов хочет продолжить карьеру в швейцарском "Базеле", где выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Об этом сообщает газета Blick.

Чалов не хочет возвращаться в ЦСКА
Фото: ТАССТАСС

Чалов был арендован "Базелем" в феврале 2022 года, соглашение рассчитано до 30 июня и не предусматривает права выкупа. По информации издания, 24-летний российский форвард сообщил руководству клуба о желании остаться в команде. В "Базеле" готовы оставить Чалова, однако переходу может помешать высокая цена на игрока, которая, по данным портала Transfermarkt, составляет €6 млн. Также ситуацию осложняют санкции в отношении России, из-за которых не получится перевести деньги за трансфер в Москву.

В минувшем сезоне Чалов провел за "Базель" 19 матчей, забив четыре гола и отдав пять голевых передач. За ЦСКА нападающий выступает с 2017 года, за это время он провел 179 игр, забив 49 голов и отдав 33 результативные передачи. В составе армейцев Чалов стал лучшим бомбардиром национального первенства в сезоне-2018/19 (15 мячей) и выиграл суперкубок страны в 2018 году. За сборную России футболист провел три игры, не отметившись результативными действиями.

Футбол,Федор Чалов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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