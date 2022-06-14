Чалов не хочет возвращаться в ЦСКА

Нападающий российского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов хочет продолжить карьеру в швейцарском "Базеле", где выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Об этом сообщает газета Blick.

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Чалов был арендован "Базелем" в феврале 2022 года, соглашение рассчитано до 30 июня и не предусматривает права выкупа. По информации издания, 24-летний российский форвард сообщил руководству клуба о желании остаться в команде. В "Базеле" готовы оставить Чалова, однако переходу может помешать высокая цена на игрока, которая, по данным портала Transfermarkt, составляет €6 млн. Также ситуацию осложняют санкции в отношении России, из-за которых не получится перевести деньги за трансфер в Москву.