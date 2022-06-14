Судью избили до смерти во время футбольного матча

В Сальвадоре во время футбольного матча любительских команд был избит судья Хосе Арнольдо Амайя, он умер в больнице. Об этом со ссылкой на федерацию футбола страны пишет РИА Спорт.
«Мы осуждаем то, что случилось с судьей Хосе Арнольдо Амайей, и верим, что власти смогут найти виновных в его убийстве», - подчеркнул президент федерации Уго Каррильо.
Поводом для избиения, в котором участвовали как футболисты, так и болельщики, стало решение арбитра с 20-летним стажем удалить с поля одного из игроков. Амайя скончался в больнице от внутреннего кровотечения.
Ранее в отношении футболиста «Вест Хэм Юнайтед» Курта Зума было инициировано расследование после того, как тот избил своего кота за разбитую вазу. Видеозапись избиения была опубликована в интернете.
После инцидента спонсоры стали отказываться от сотрудничества с Зума и футбольным клубом. Руководство команды поддержало расследование и выписало игроку максимальный штраф в 250 тысяч фунтов, которые перечислят благотворительным организациям защиты животных.