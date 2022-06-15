Футбольный ЦСКА остался без главного тренера

Алексей Березуцкий покинул должность главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА спустя год после своего назначения. Об этом в среду сообщает пресс-служба ЦСКА.

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Вместе с Алексеем Березуцким тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

Алексею Березуцкому 39 лет, он возглавил ЦСКА летом 2021 года. Команда под его руководством дошла до 1/4 финала Бетсити - Кубка России, где проиграла будущему победителю турнира московскому "Спартаку" (0:1). В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял пятое место, набрав 50 очков в 30 играх.