Футбольный ЦСКА остался без главного тренера

Алексей Березуцкий покинул должность главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА спустя год после своего назначения. Об этом в среду сообщает пресс-служба ЦСКА.
Вместе с Алексеем Березуцким тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.
Алексею Березуцкому 39 лет, он возглавил ЦСКА летом 2021 года. Команда под его руководством дошла до 1/4 финала Бетсити - Кубка России, где проиграла будущему победителю турнира московскому "Спартаку" (0:1). В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял пятое место, набрав 50 очков в 30 играх.
В качестве игрока Алексей Березуцкий выступал в ЦСКА с 2001 по 2018 год, провел за клуб 502 матча, в которых забил 11 голов и отдал десять результативных передач. В составе армейцев футболист стал шестикратным чемпионом России, семикратным победителем кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка России. Также Алексей Березуцкий в 2005 году выиграл Кубок УЕФА в составе армейцев.