Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Согласно сообщению на сайте футбольного клуба, это было совместное решение организации и специалиста.

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Вместе с Березуцким тренерский штаб покинули и его помощники — Василий Березуцкий и Григорий Бабаян. Гендиректор ЦСКА поблагодарил их за работу.

«Двери нашего клуба всегда открыты для братьев, и мы всегда будем ждать их обратно в любом качестве», — сказал он.

Сам Березуцкий заявил, что конкретного повода для этого решения нет и на его уход повлиял «целый комплекс причин».

Напомним, что Березуцкий стал исполняющий обязанности главного тренера «армейцев» ровно год назад — 15 июня, после того как пост покинула Ивица Олич. Через месяц его утвердили в должности. В результате ЦСКА завершил сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.