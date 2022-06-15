Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Согласно сообщению на сайте футбольного клуба, это было совместное решение организации и специалиста.
Вместе с Березуцким тренерский штаб покинули и его помощники — Василий Березуцкий и Григорий Бабаян. Гендиректор ЦСКА поблагодарил их за работу.
«Двери нашего клуба всегда открыты для братьев, и мы всегда будем ждать их обратно в любом качестве», — сказал он.
Сам Березуцкий заявил, что конкретного повода для этого решения нет и на его уход повлиял «целый комплекс причин».
Напомним, что Березуцкий стал исполняющий обязанности главного тренера «армейцев» ровно год назад — 15 июня, после того как пост покинула Ивица Олич. Через месяц его утвердили в должности. В результате ЦСКА завершил сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
В качестве игрока Березуцкий выступал за «армейцев» в течение 17 лет, став вместе с командой шестикратным чемпионом России, а также завоевав семь Кубков России и Кубок УЕФА.