Галактионов назначен главным тренером «Нижнего Новгорода»

Главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород» назначен наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов . Контракт специалиста с клубом рассчитан на два года, информирует официальный сайт нижегородцев.

Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова.