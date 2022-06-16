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58 минут назад

Галактионов назначен главным тренером «Нижнего Новгорода»

Чемпионат.comиещё 18

Главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород» назначен наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов. Контракт специалиста с клубом рассчитан на два года, информирует официальный сайт нижегородцев.

Галактионов назначен главным тренером «Нижнего Новгорода»
Фото: «ЧЕМПИОНАТ»«ЧЕМПИОНАТ»

Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова.

Футбол,Михаил Галактионов,Александр Кержаков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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