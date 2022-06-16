Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
1 час назад

Глава ДНР сделал прогноз по срокам возрождения донецкого «Шахтера»

Советский спортиещё 3

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как обстоят дела с возрождением донецкого «Шахтера».

Глава ДНР спрогнозировал сроки возрождения донецкого «Шахтера»
Фото: Донецкое агентство новостейДонецкое агентство новостей

«Контактов с РФС пока не устанавливали, но желание в плане того, что донецкий «Шахтер» должен восстановиться, абсолютно точно есть. По срокам я бы рассчитывал на то, что это произойдет в следующем году. Пока такой осторожный прогноз», - цитирует главу Республики RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Добавим, что принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову «Шахтер» сейчас не играет в Донецке. В разное время команда проводила встречи во Львове, Киеве и других украинских городах.

Футбол,Денис Пушилин,Ринат Ахметов,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители