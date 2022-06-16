Глава ДНР спрогнозировал сроки возрождения донецкого «Шахтера»

«Контактов с РФС пока не устанавливали, но желание в плане того, что донецкий «Шахтер» должен восстановиться, абсолютно точно есть. По срокам я бы рассчитывал на то, что это произойдет в следующем году. Пока такой осторожный прогноз», - цитирует главу Республики RT, ссылаясь на «Матч ТВ».