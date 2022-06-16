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1 час назад

«Странное решение»: почетный президент РФС – об увольнении Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Спорт день за днем

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода». Слова Колоскова приводятся на сайте издания «Спорт-Экспресс».

Колосков назвал «странным» увольнение Кержакова из «Нижнего Новгорода»
Фото: ФК «Нижний Новгород»ФК «Нижний Новгород»

«Для меня, как для человека, который смотрит со стороны, его уход из клуба — странное решение. Потому что у нас колоссальный дефицит тренеров, а у него есть задатки, чтобы превратиться в тренера высокого уровня», — сказал почетный президент РФС.

Колосков подчеркнул, что у Кержакова есть тренерское призвание и талант. Ему удавалось ставить игру и добиваться результатов с каждой из предыдущих команд. С 2018-го по 2020-й годы Кержаков тренировал юношескую сборную России, которую вывел в финал международного турнира памяти Валентина Гранаткина. Кроме того, в весенней части сезона 2020/21 он спас «Томь» от вылета из ФНЛ, а в сезоне-2021/22 – дебютном для «Нижнего Новгорода» в РПЛ – занял с командой 11 место.

«Он хочет работать тренером. Сейчас у многих бывших футболистов нет этого желания, они пробуют и бросают. В каждой команде у Саши получалось поставить игру и добиться каких-то результатов», – отметил Колосков.

Место Кержакова в нижегородском клубе займет Михаил Галактионов. Он будет совмещать эту работу с должностью главного тренера молодежной сборной России. Кроме того, «Нижний Новгород» провел ребрендинг и в новом сезоне РПЛ будет выступать под названием «Пари НН».

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