Колосков назвал «странным» увольнение Кержакова из «Нижнего Новгорода»

«Для меня, как для человека, который смотрит со стороны, его уход из клуба — странное решение. Потому что у нас колоссальный дефицит тренеров, а у него есть задатки, чтобы превратиться в тренера высокого уровня», — сказал почетный президент РФС.

Колосков подчеркнул, что у Кержакова есть тренерское призвание и талант. Ему удавалось ставить игру и добиваться результатов с каждой из предыдущих команд. С 2018-го по 2020-й годы Кержаков тренировал юношескую сборную России, которую вывел в финал международного турнира памяти Валентина Гранаткина. Кроме того, в весенней части сезона 2020/21 он спас «Томь» от вылета из ФНЛ, а в сезоне-2021/22 – дебютном для «Нижнего Новгорода» в РПЛ – занял с командой 11 место.